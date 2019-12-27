В Октябрьске спасли попавших в полынью на вездеходе рыбаков
Добираться до берега мужчинам помогали спасатели
Фото: ПСС Самарской области
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В пятницу, 27 декабря, в Октябрьске понадобилась помощь спасателей двоим рыбакам. Мужчины попали в полынью на вездеходе и не смогли самостоятельно добраться до берега.
- Мужчины рыбачили в 200 метрах от берега в районе городского пляжа. Вездеход попал в полынью, и мужчины пытались сами спасти свою технику, - сообщили в пресс-службе ПСС Самарской области.
В 8:40 на помощь 39-летнему и 40-летнему рыбакам вышли спасатели. Они благополучно добрались до мужчин и эвакуировали их с тонкого льда на берег. Спасательная операция была завершена в 9:50.
ИСТОЧНИК KP.RU