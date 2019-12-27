Мужчину, чей труп нашли в квартире на Комарова в Сызрани, мог убить младший брат
В Сызрани полицейские проводят проверку по факту гибели 48-летнего местного жителя. Его тело с ножевыми ранениями нашли утром в среду, 25 декабря, в квартире одного из домов на улице Комарова.
- По предварительной версии, мужчину убил собственный брат 1982 года. Они вместе распивали спиртные напитки и в какой-то момент поссорились. Мужчина начал избивать старшего брата руками и ногами, а потом разбил о его голову бутылку, - сообщили «Комсомольской правде — Самара в правоохранительных органах.
Закончилось все тем, что 37-летний мужчина схватил нож и ударил им в грудь брата. От полученных травм тот скончался на месте. Насколько известно, подозреваемый нигде не работает и ранее был судим. Сейчас он находится под стражей.
ИСТОЧНИК KP.RU