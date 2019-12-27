Центр соцадаптации для бездомных хотят перевести из поселка Шмидта в новое место

СЕГОДНЯ 10:50 2019-12-27T10:53:22+03:00

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В Самаре ищут новое место для Центра соцадаптации для лиц без определенного места жительства, который сейчас находится в поселке Шмидта. Местные жители недовольны близким соседством учреждения со школой, а также наличием там ночлежки для бездомных.

- Важно, чтобы новое помещение никому не мешало и чтобы до него ходил общественный транспорт. Само же здание должно соответствовать всем санитарно-техническим нормам и подходить для маломобильных людей, - рассказала министр социально-демографической и семейной политики Самарской области Марина Антимонова в ходе совместного эфира ТРК «Губерния» и газеты «Волжская коммуна».

По ее словам, такое помещение есть, но сейчас там находятся различные службы. Сейчас решается вопрос о переводе их в другое место. Чиновники уже посчитали, сколько денег потребуется на переезд и на переоборудование здания. До тех пор, пока не будет решен вопрос с переводом центра соцадаптации в новое место, будет изменен режим работы ночлежки. Кроме того, чиновники договорились с полицейскими и народными дружинниками об усилении патрулирования улиц поселка Шмидта.

ИСТОЧНИК KP.RU