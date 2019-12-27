2019-12-27T10:53:22+03:00
Общество

Центр соцадаптации для бездомных хотят перевести из поселка Шмидта в новое место

Чиновники уже подыскали подходящее помещение
Анастасия ФИЛАТОВА
Поделиться:
Пока Центр соцадаптации не переедет, ночлежка будет работать по новому графикуПока Центр соцадаптации не переедет, ночлежка будет работать по новому графику
Изменить размер текста:

В Самаре ищут новое место для Центра соцадаптации для лиц без определенного места жительства, который сейчас находится в поселке Шмидта. Местные жители недовольны близким соседством учреждения со школой, а также наличием там ночлежки для бездомных.

- Важно, чтобы новое помещение никому не мешало и чтобы до него ходил общественный транспорт. Само же здание должно соответствовать всем санитарно-техническим нормам и подходить для маломобильных людей, - рассказала министр социально-демографической и семейной политики Самарской области Марина Антимонова в ходе совместного эфира ТРК «Губерния» и газеты «Волжская коммуна».

По ее словам, такое помещение есть, но сейчас там находятся различные службы. Сейчас решается вопрос о переводе их в другое место. Чиновники уже посчитали, сколько денег потребуется на переезд и на переоборудование здания. До тех пор, пока не будет решен вопрос с переводом центра соцадаптации в новое место, будет изменен режим работы ночлежки. Кроме того, чиновники договорились с полицейскими и народными дружинниками об усилении патрулирования улиц поселка Шмидта.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Самаре в 2020 году примет полуфинал конкурса «Мастера гостеприимства»
Самарского губернатора попросили освободить от должности главного архитектора региона
Интимные проблемы самарцев помогут решить в областном кожно-венерологическом диспансере
Возле «Самара Арены» в новогоднюю ночь 2020 устроят салют из 4600 залпов
С яркой подсветкой и музыкой: в Самаре на площади Славы впервые залили каток
Центр соцадаптации для бездомных хотят перевести из поселка Шмидта в новое место
Мужчину, чей труп нашли в квартире на Комарова в Сызрани, мог убить младший брат
В Октябрьске спасли попавших в полынью на вездеходе рыбаков
На трассе М-5 под Сызранью мужчина на «Приоре» залетел под стоящую на обочине фуру
Похищенного зеленого кролика из сквера в Новокуйбышевске нашли под елкой в парке Победы
Пришлось устраивать засаду: в Самарской области полицейские задержали нападавшую на пенсионерок «соцработницу»
Успехи Самарской области в сельском хозяйстве отметили на федеральном уровне
«Все лицо было в крови»: в Самаре 17-летний подросток угодил под колеса Kia Ceed
«Самара» пробилась в полуфинал Кубка России по баскетболу
Ненависть к погонам: сотрудники ФСБ задержали мужчин, избивших силовиков в штатском
В Тольятти арестовали мужчину, который поставлял гнилое мясо в школы и детсады
«Крылья Советов» выбирают главные события первой половины сезона
Стало известно, под каким номером будет ездить новогодний автобус в Самаре
В Самаре прокуратура потребовала через суд закончить капитальный ремонт дома на улице Свободы
Почему при аллергии на березу нельзя есть яблоки?
В Самаре 27 декабря распределят свободные места в детские сады
В аэропорту Курумоч снизили цены на долгосрочную эконом-парковку
В Самарской области для борьбы с гололедом заготовили 90 тысяч тонн песка и соли
В Самаре временно укоротят маршрут троллейбуса № 6
Самарские моржи зовут самарцев в прорубь за счастьем
В Самаре изменили схему движения автобуса № 75
Пирамиды позора в Самаре добрались и до управляющих компаний-должников
В Самаре на маршрут троллейбуса № 6 могут добавить автобусы