С яркой подсветкой и музыкой: в Самаре на площади Славы впервые залили каток

СЕГОДНЯ 11:16 2019-12-27T11:17:40+03:00

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В Самаре на этой неделе откроется еще одна ледовая площадка. Впервые в истории города залили каток на площади Славы.

- Площадь катка составляет 2,2 тысячи квадратных метров. Его буду заливать ежедневно. Он сможет одновременно принять до 150 человек. Рядом с ледовой площадкой будут работать пункт проката коньков, мини-столовая и фуд-трак, - рассказали в пресс-службе правительства Самарской области.

Отметим, что каток будет украшать яркая подсветка: по низу ограждения установили 110 светодиодных прожекторов, а также там поставили 12 световых опор. Кроме того, на ледовой площадке будет звучать музыка. Открытие намечено на субботу, 28 декабря. Работать каток будет всю зиму: ежедневно с 11:00 до 23:00. Вход бесплатный.

ИСТОЧНИК KP.RU