2019-12-27T11:44:02+03:00
Общество

Возле «Самара Арены» в новогоднюю ночь 2020 устроят салют из 4600 залпов

Жителей и гостей Самары 31 декабря ждет насыщенная праздничная программа
Анастасия ФИЛАТОВА
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Большой новогодний праздник устроят в "Олимпийской деревне"Большой новогодний праздник устроят в "Олимпийской деревне"Фото: Ольга АФАНАСЬЕВА
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Появилась подробная программа празднования Нового года в «Олимпийской деревне» возле стадиона «Самара Арена». 31 декабря гостей и жителей Самары ждет масса всевозможных развлечений.

Так, с 12:00 до 14:00 пройдет лыжный забег, где каждому участнику обещают приз. С 20:00 до 3:00 на главной сцене «Олимпийской деревни» пройдет большой концерт, дискотека и конкурсы. Перед гостями праздника выступят квартет саксофонистов «Наши люди», самарский коллектив Loud Street Girl с барабанным шоу, электрофолк трио NeZabava. Певческий ансамбль «Добро», уличный театр «Пластилиновый Дождь», кавер-группы «ЭкватОр» и «Корица», дуэт «Матреха». Также с Новым годом самарцев поздравят Дед Мороз и Снегурочка. В 1:30 в небо над «Самарой Ареной» запустят салют. Организаторы праздника обещают 4600 залпов.

Отметим, что 31 декабря возле стадиона будут работать две бесплатные парковки, а также запустят три шаттла от остановок общественного транспорта до деревни.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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