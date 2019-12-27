2019-12-27T12:11:56+03:00
Здоровье

Интимные проблемы самарцев помогут решить в областном кожно-венерологическом диспансере

Специалисты диспансера накопили огромный опыт успешного лечения заболеваний, передающихся половым путем, а также уретритов, простатитов, везикулитов
Кристина АДАЕВА
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Один из профилей работы Самарского областного кожно-венерологического диспансера - диагностика и лечение воспалительных заболеваний мочеполовой системы, вызванные инфекциями, передаваемыми половым путем. Здесь помогут справиться с такими проблемами как гонорея, хламидиоз, трихомониаз, герпес аногенитальный, кандидоз (молочница), бактериальный вагиноз, остроконечные кондиломы (аногенитальные бородавки), микстинфекции с уреаплазмами, микоплазмами.

Также в ГБУЗ «СОКВД» успешно лечат уретрит, простатит, везикулит, в том числе хронические, торпидно протекающие, сопровождающиеся нарушением потенции, не поддающиеся обычным методам лечения. Проводится лечение острых и хронических воспалительных заболеваний органов малого таза у женщин: уретрит, цистит, вульвовагинит, эндоцервицит, аднекситы. Разработаны уникальные методики обследования и лечения хронического простатита с использованием ультразвуковой диагностики и урофлоуметрии.

В ГБУЗ «СОКВД» принимают и пациентов с аденомой предстательной железы. Для удаления аногенитальных бородавок аппаратом Сургитрон используется радиоволновая терапия. В центре предоставляется широкий спектр диагностических услуг. Также в диспансере проводится мезодиэнцефальная терапия в сочетании с цветоритмотерапией для повышения адаптационных возможностей организма к неблагоприятным условиям внешней среды. Пациентам с нарушенной репродуктивной функцией организма (мужское бесплодие, воспалительные процессы мужских половых органов: орхиты, простатиты, везикулиты, колликулиты, уретриты) и патологией копулятивной функции организма (снижение полового влечения, эрекции, угасание оргазма, преждевременное семяизвержение) предлагается консультация врача уролога и сексолога.

Записаться на прием к врачу можно по телефону 8 (846) 333-57-06 (регистратура) с 8:00-20:00.

Имеются противопоказания. Необходима консультация врача

На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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