Самарского губернатора попросили освободить от должности главного архитектора региона

СЕГОДНЯ 12:16 2019-12-27T12:18:21+03:00

Анатолия Баранникова заподозрили в конфликте интересов после исключения почти 800 ценных объектов из проекта исторического поселения

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Депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн попросил губернатора Самарской области освободить Анатолия Баранникова от должности главного архитектора региона. По словам народного избранника, именно по его инициативе из проекта исторического поселения были исключены 793 ценных объектов.

- Сегодня, наконец, будут утверждать статус Самары как исторического поселения, но регионального, а не федерального значения. И с выдвинутыми 793 ценными градоформирующими объектами. Направил обращения Дмитрию Азарову и в прокуратуру региона о проверке коррупционных действий Анатолия Баранникова, - написал в своем твиттер-аккаунте депутат.

По словам Александра Хинштейна, в работе Анатолия Баранникова прослеживается конфликт интересов. Якобы он, занимая должность первого заместителя министра строительства Самарской области, подрабатывает на частные стройкомпании. Депутат заявил, что главный архитектор участвовал в разработке проектов многоэтажек в центре Самары, инвестором-застройщиком которых выступил ООО «Трансгруз». Народный избранник считает, что строительство этих высоток нанесло непоправимый ущерб исторической застройке.

ИСТОЧНИК KP.RU