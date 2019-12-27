2019-12-27T12:39:38+03:00
Общество

Самаре в 2020 году примет полуфинал конкурса «Мастера гостеприимства»

Принять участие в конкурсе смогут все желающие совершеннолетние граждане РФ
Илона МАЙСКАЯ
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Самара стала одним из 9 городов, где пройдет полуфинал конкурса "Мастера гостеприимства"Самара стала одним из 9 городов, где пройдет полуфинал конкурса "Мастера гостеприимства"
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Самара стала одним из 9 городов, которые в 2020 году примут полуфинал конкурса «Мастера гостеприимства», направленный на развитие туризма в стране.

- Проект уже можно назвать успешным, ведь к нему подключились абсолютно все регионы страны. Мы соберем пул уникальных проектов и команду единомышленников со всей России, – отметила заместитель председателя правительства РФ, председатель координационного совета по развитию туризма в РФ, председатель оргкомитета конкурса «Мастера гостеприимства» Ольга Голодец.

Зарегистрироваться на конкурс можно до 29 декабря 2019 года на сайте welcomecup.ru. Участие в нем смогут принять все желающие граждане РФ в возрасте 18 лет и старше. Отборочный этап конкурса пройдет в январе-феврале 2020 года, а полуфинал — с февраля по апрель. Выбрать город, в котором участникам будет удобнее проходить полуфинал, нужно будет в личном кабинете до 12 января. Финал конкурса намечен на апрель 2020 года. Победителями станут 50 человек. Они получат в наставники именитых рестораторов, отельеров и управленцев. Авторам лучших проектов обещают оказать поддержку и помочь в их реализации в регионах страны. Также участники конкурса получат шанс выиграть путевки в пятизвездочный отель, обучение в школе туризма, 1 млн рублей, сертификаты на обучение и многое другое.

ИСТОЧНИК KP.RU

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