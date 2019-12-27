В Самаре девушка на Hyundai влетела в ограждение после ДТП с Opel
В четверг, 26 декабря, на улице Ташкентской в Самаре произошло ДТП. Около полудня там в районе дома № 175 Б столкнулись Opel и Hyundai. После этого одна из легковушек улетела в пешеходное ограждение.
- 30-летний водитель, двигаясь на автомобиле «Опель» со стороны улицы Демократической в направлении улицы Тополей, начал поворачивать налево на зеленый сигнал светофора. При этом он не пропустил Hyundai, который ехал во встречном направлении, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.
За рулем корейского автомобиля находилась 25-летняя девушка. Она после столкновения продолжила движение и врезалась в ограждение. Медики осмотрели автомобилистку и отпустили домой. В настоящее время полицейские проводят по факту аварии проверку.
ИСТОЧНИК KP.RU