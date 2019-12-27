2019-12-27T13:20:07+03:00
Происшествия

В Самаре девушка на Hyundai влетела в ограждение после ДТП с Opel

Аварию спровоцировал водитель немецкого автомобиля
Анастасия ФИЛАТОВА
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Автомобилистка получила травмы, но госпитализация ей не понадобиласьАвтомобилистка получила травмы, но госпитализация ей не понадобиласьФото: ГУ МВД России по Самарской области
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В четверг, 26 декабря, на улице Ташкентской в Самаре произошло ДТП. Около полудня там в районе дома № 175 Б столкнулись Opel и Hyundai. После этого одна из легковушек улетела в пешеходное ограждение.

- 30-летний водитель, двигаясь на автомобиле «Опель» со стороны улицы Демократической в направлении улицы Тополей, начал поворачивать налево на зеленый сигнал светофора. При этом он не пропустил Hyundai, который ехал во встречном направлении, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

За рулем корейского автомобиля находилась 25-летняя девушка. Она после столкновения продолжила движение и врезалась в ограждение. Медики осмотрели автомобилистку и отпустили домой. В настоящее время полицейские проводят по факту аварии проверку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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