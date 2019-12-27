2019-12-27T13:29:47+03:00
Умные вещи

2020: 20 базовых станций в 20 необычных местах

Оператор собрал самые необычные базовые станции и самые недоступные и экстремальные места
Борис БРИТВА
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В 2019 году Билайн на 47% увеличил количество базовых станций сети LTE и был признан Роскомнадзором лидером по росту сети 4G по итогам 10 месяцев. Сетью LTE покрыто 85% территории, на которой проживает население РФ. К концу года, в котором был реализован самый масштабный в истории компании план строительства сети, Билайн собрал самые необычные базовые станции и самые недоступные и экстремальные места, в которых они находятся.

1. В Санкт-Петербурге каждое лето устанавливают базовые станции на воде. Они обеспечивают связью многочисленных туристов и пассажиров катеров, отправляющихся в Петергоф.

2. В Пермском крае антенны базовой станции размещены в уникальном геологическом памятнике - Кунгурской ледяной пещере.

3. В Свердловской области есть базовая станция, которая установлена на глубине 24 метра. Она работает на нижних уровнях обогатительного комбината.

4. В Волгограде есть базовая станция, расположенная ниже уровня воды. Она установлена ниже турбин ГЭС на глубине 10 метров.

5. В Москве в районе стадиона Лужники в тестовой зоне установлена базовая станция 5G, которая выдает скорость более 3 Гбит/с.

6. Все базовые станции Москвы готовы связать умные вещи в единую сеть. Сеть интернета вещей (IoT) активирована на всей территории столицы.

7. Самая северная базовая станция построена в условиях вечной мерзлоты на территории полуострова Ямал в населенном пункте Сабетта.

8. К базовой станции, установленной на горе Белая, доступ в зимний период возможен только на снегоходе.

9. Другая подобная базовая станция располагается на высоте 400 метров на горе Лысая в Мурманской области.

10. В населенном пункте Верхняя Мара базовая станция стоит на глиняной почве с уклоном в 30 градусов. Заезд на автотехнике возможен не более 30 дней в году.

11-12. Базовые станции на объектах ЮНЕСКО (Казанском Кремле и исторических зданиях Санкт-Петербурга) устанавливаются так, чтобы не повредить и не изменить внешний вид фасада.

13. Базовые станции, помогающие совершать космические путешествия, установлены на космодроме Восточный.

14. Базовые станции размещаются и в действующих АЭС. Среднее время прохода технических специалистов для обслуживания такой базовой станции составляет около 2 часов.

15. Самая загруженная базовая станция находится в селе Большое Козино. Во время фестиваля AFP через нее проходит ежедневный трафик, который в несколько раз больше средних значений.

16. Рядом с границей с Грузией на высоте 2100 метров над уровнем моря расположена базовая станция, при строительстве которой была использована ослиная упряжка.

17. В Карачаево-Черкесской республике установлена базовая станция, доступ к которой без специальной автотехники невозможен в любое время года.

18. Базовая станция, расположенная на территории Кавказского заповедника, питается от энергии солнца.

19. В Махачкале есть базовая станция, разделенная на части. Ее антенны размещены на 3 отдельных световых опорах, расположенных в 30 метрах друг за другом.

20. Одна из самых высоких базовых станций расположена на Алтае. Высота подвеса антенн составляет около 3 километров над уровнем моря.

ИСТОЧНИК KP.RU

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