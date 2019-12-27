В Самарской области на одном из аварийных участков дороги разместят трассовый медпункт
В Самарской области появится трассовый пункт оказания экстренной медицинской помощи. Поручение о его размещении на территории региона дал председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов.
- Трассовый пункт оказания медпомощи будет обустроен на месте очага повышенной аварийности — на границе Сергиевского и Исаклинского районов, - сообщили в пресс-службе регионального правительства.
Кроме того, в 2020 году 750 сотрудников аварийно-спасательных служб, инспекторов ДПС и пожарно-спасательных подразделений пройдут подготовку по оказанию первой помощи тем, кто пострадал в ДТП.
ИСТОЧНИК KP.RU