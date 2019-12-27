2019-12-27T13:40:41+03:00
Общество

В Самарской области на одном из аварийных участков дороги разместят трассовый медпункт

Такое поручение дал председатель правительства региона Виктор Кудряшов
Анастасия ФИЛАТОВА
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Трассовый медпункт обустроят на границе Сергиевского и Исаклинского районаТрассовый медпункт обустроят на границе Сергиевского и Исаклинского районаФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Самарской области появится трассовый пункт оказания экстренной медицинской помощи. Поручение о его размещении на территории региона дал председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов.

- Трассовый пункт оказания медпомощи будет обустроен на месте очага повышенной аварийности — на границе Сергиевского и Исаклинского районов, - сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Кроме того, в 2020 году 750 сотрудников аварийно-спасательных служб, инспекторов ДПС и пожарно-спасательных подразделений пройдут подготовку по оказанию первой помощи тем, кто пострадал в ДТП.

ИСТОЧНИК KP.RU

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