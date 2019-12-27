2019-12-27T13:56:54+03:00
Общество

В Самарский театр оперы и балета привезли уникальную скрипку второй половины XVIII века

Инструмент изготовил немецкий мастер Габриэль Давид Бухштеттер
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: Самарский областной театр оперы и балетаФото: Самарский областной театр оперы и балета
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В Самарский театр оперы и балета поступили новые музыкальные инструменты. Их завезли в рамках нацпроекта «Культура».

- Среди новых инструментов — уникальная немецкая скрипка второй половины XVIII века. Это работа мастера Габриэля Давида Бухштеттера. На этой скрипке играет первая скрипка и концертмейстер оркестра театра Татьяна Казакова, - рассказали представители театра и балета.

Также в Самару прибыли три кларнета, бас-тромбон и ксилофон. Скоро приедут еще и флейта-пикколо, две валторны и другие музыкальные инструменты. Всего — 14.

ИСТОЧНИК KP.RU

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В Самарский театр оперы и балета привезли уникальную скрипку второй половины XVIII века
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