В Самарский театр оперы и балета привезли уникальную скрипку второй половины XVIII века

СЕГОДНЯ 13:56 2019-12-27T13:56:54+03:00

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В Самарский театр оперы и балета поступили новые музыкальные инструменты. Их завезли в рамках нацпроекта «Культура».

- Среди новых инструментов — уникальная немецкая скрипка второй половины XVIII века. Это работа мастера Габриэля Давида Бухштеттера. На этой скрипке играет первая скрипка и концертмейстер оркестра театра Татьяна Казакова, - рассказали представители театра и балета.

Также в Самару прибыли три кларнета, бас-тромбон и ксилофон. Скоро приедут еще и флейта-пикколо, две валторны и другие музыкальные инструменты. Всего — 14.

ИСТОЧНИК KP.RU