На вокзале в Самаре полицейские задержали начинающего наркоторговца из Украины

СЕГОДНЯ 14:15 2019-12-27T14:15:51+03:00

Иностранец может сесть за решетку на срок до 15 лет Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Мужчина сделал закладку в Уфе и уже был на пути в Москву, но стражи порядка сломали ему все планы

Изменить размер текста: A A

В Самарской области возбудили уголовное дело в отношении 44-летнего гражданина Украины. Мужчину заподозрили в незаконном приобретении и сбыте наркотиков.

- Установлено, что гражданин Украины через «Телеграмм» вступил в сговор с неким лицом. Согласно отведенной ему роли, он должен был забирать наркотики с указанных в сообщениях адресов закладок, а потом отвозить их в новые места, - сообщила «Комсомольской правде — Самара» помощник Куйбышевского транспортного прокурора Кристина Кулик.

Так, в начале декабря иностранец забрал в Москве закладку со смесью, содержащую производное N-метилэфедрона, α-пирролидиновалерофенон массой более 1 кг. Одну часть он должен был в дальнейшем сбыть в Уфе, а другую оставить для себя. Выполнив свою задачу, мужчина отправился на поезде в Москву, однако до столицы он так и не доехал. 14 декабря его на станции Самара задержали сотрудники Средневолжского ЛУ МВД России на транспорте с 25 г наркотиков. Сейчас украинец находится под стражей. Начинающему наркоторговцу грозит до 15 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU