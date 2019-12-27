2019-12-27T14:26:11+03:00
Здоровье

Красота и здоровье: стоматология «КОСМА» приглашает самарцев за белоснежной улыбкой

Как раз сейчас в клинике действуют специальные акции
Кристина АДАЕВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Если ваши зубы излишне чувствительны к холодному и горячему, появился неприятный запах изо рта, изменился прикус, десны стали кровоточить – это явные признаки того, что пора записаться к стоматологу, особенно если вы не были у этого специалиста более полугода назад. За белоснежной улыбкой самарцев приглашают в стоматологическое отделение клиники «КОСМА».

Принцип работы клиники «КОСМА» - превентивная медицина: максимум профилактики и сохранения своих зубов, минимум инвазивности. Этого принципа придерживается и отделение стоматологии «КОСМА». Здесь, как и во всей клинике в целом, персонал придерживается целостного подхода к диагностике и лечению. В «КОСМА» уверены, что все жизненные процессы в организме взаимозависимы, поэтому здесь доктора разных специальностей работают в тесном профессиональном сотрудничестве друг с другом, находя первопричины заболеваний и препятствуя возникновению новых. Состояние зубов напрямую влияет на здоровье всего организма: стоматологические заболевания могут спровоцировать снижение иммунитета, проблемы с ЖКТ, сердечно-сосудистой системой и опорно-двигательным аппаратом.

В клинике «КОСМА» практикуются современные методы анестезии, в том числе артикаиновые анестетики. Для атравматичного удаления зубов без применения щипцов используют шведскую технику Luxator.

Доктора клиники «КОСМА» заботятся не только о здоровье, но и о красоте зубов своих пациентов, аккуратно и точно проводят художественную реставрацию, восстанавливая естественную форму и цвет зубов. В «КОСМА» используют современный подход в дентальной имплантации, что позволяет обеспечить гарантированное приживление имплантатов в более чем 96% случаев.

Полезные советы от стоматологов семейной клиники «КОСМА» для взрослых:

• Профилактика кариеса должна носить комплексный характер: тщательная гигиена полости рта; применения специальных фторсодержащих средств; регулярное посещение стоматолога. А также поддержание иммунитета и своевременное лечение хронических заболеваний; употребление продуктов, содержащих кальций, фтор и витамины.

• Главный фактор развития кариеса — зубной налет. Своевременное удаление зубного налета и укрепление зубной эмали снизит риск развития кариеса.

• Посещение стоматолога — важный этап в заботе о здоровье зубов.

• Пациентам со здоровыми зубами достаточно одного-двух посещений стоматолога в год. При наличии заболеваний зубов – каждые три месяца.

Как найти?

Сайт: kosma63.ru

ВК

Instagram

Телефон единого call-центра: (846) 212-98-20

Адрес: Самара, 5-я просека, 99Б (жилой комплекс «Надежда»);

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Красота и здоровье: стоматология «КОСМА» приглашает самарцев за белоснежной улыбкой
На вокзале в Самаре полицейские задержали начинающего наркоторговца из Украины
В Самарский театр оперы и балета привезли уникальную скрипку второй половины XVIII века
В Самарской области на одном из аварийных участков дороги разместят трассовый медпункт
2020: 20 базовых станций в 20 необычных местах
В Самаре девушка на Hyundai влетела в ограждение после ДТП с Opel
Самаре в 2020 году примет полуфинал конкурса «Мастера гостеприимства»
Самарского губернатора попросили освободить от должности главного архитектора региона
Интимные проблемы самарцев помогут решить в областном кожно-венерологическом диспансере
Возле «Самара Арены» в новогоднюю ночь 2020 устроят салют из 4600 залпов
С яркой подсветкой и музыкой: в Самаре на площади Славы впервые залили каток
Центр соцадаптации для бездомных хотят перевести из поселка Шмидта в новое место
Мужчину, чей труп нашли в квартире на Комарова в Сызрани, мог убить младший брат
В Октябрьске спасли попавших в полынью на вездеходе рыбаков