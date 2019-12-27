Красота и здоровье: стоматология «КОСМА» приглашает самарцев за белоснежной улыбкой

СЕГОДНЯ 14:16 2019-12-27T14:26:11+03:00

Как раз сейчас в клинике действуют специальные акции

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Если ваши зубы излишне чувствительны к холодному и горячему, появился неприятный запах изо рта, изменился прикус, десны стали кровоточить – это явные признаки того, что пора записаться к стоматологу, особенно если вы не были у этого специалиста более полугода назад. За белоснежной улыбкой самарцев приглашают в стоматологическое отделение клиники «КОСМА».

Принцип работы клиники «КОСМА» - превентивная медицина: максимум профилактики и сохранения своих зубов, минимум инвазивности. Этого принципа придерживается и отделение стоматологии «КОСМА». Здесь, как и во всей клинике в целом, персонал придерживается целостного подхода к диагностике и лечению. В «КОСМА» уверены, что все жизненные процессы в организме взаимозависимы, поэтому здесь доктора разных специальностей работают в тесном профессиональном сотрудничестве друг с другом, находя первопричины заболеваний и препятствуя возникновению новых. Состояние зубов напрямую влияет на здоровье всего организма: стоматологические заболевания могут спровоцировать снижение иммунитета, проблемы с ЖКТ, сердечно-сосудистой системой и опорно-двигательным аппаратом.

В клинике «КОСМА» практикуются современные методы анестезии, в том числе артикаиновые анестетики. Для атравматичного удаления зубов без применения щипцов используют шведскую технику Luxator.

Доктора клиники «КОСМА» заботятся не только о здоровье, но и о красоте зубов своих пациентов, аккуратно и точно проводят художественную реставрацию, восстанавливая естественную форму и цвет зубов. В «КОСМА» используют современный подход в дентальной имплантации, что позволяет обеспечить гарантированное приживление имплантатов в более чем 96% случаев.

Полезные советы от стоматологов семейной клиники «КОСМА» для взрослых:

• Профилактика кариеса должна носить комплексный характер: тщательная гигиена полости рта; применения специальных фторсодержащих средств; регулярное посещение стоматолога. А также поддержание иммунитета и своевременное лечение хронических заболеваний; употребление продуктов, содержащих кальций, фтор и витамины.

• Главный фактор развития кариеса — зубной налет. Своевременное удаление зубного налета и укрепление зубной эмали снизит риск развития кариеса.

• Посещение стоматолога — важный этап в заботе о здоровье зубов.

• Пациентам со здоровыми зубами достаточно одного-двух посещений стоматолога в год. При наличии заболеваний зубов – каждые три месяца.

Как найти?

Сайт: kosma63.ru

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Телефон единого call-центра: (846) 212-98-20

Адрес: Самара, 5-я просека, 99Б (жилой комплекс «Надежда»);