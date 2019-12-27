2019-12-27T14:47:51+03:00
Общество

В феврале в Тольятти приедет уникальная передвижная лаборатория для проверки воздуха

Мобильный комплекс привезут в регион из Саратова
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: администрация ТольяттиФото: администрация Тольятти
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В Тольятти уже скоро поступит передвижная экологическая лаборатория. Привезут ее из Саратова. Она уже укомплектована на 70%. Насколько известно, аналогов такого мобильного комплекса сейчас нет ни в Самарской области, ни за ее пределами. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Тольятти.

-Передвижная лаборатория будет проводить анализ традиционных загрязнителей воздуха: окиси и диоксида азота, окиси углерода, формальдегида, аммиака, а также позволит определять и измерять ароматические углеводороды, фенол и прочие ингредиенты. Новое оборудование позволит ускорить процесс сбора данных и исключить субъективную оценку состояния воздуха, - сообщил технический директор ОАО «Лига» Николай Тупицын.

По словам специалистов, новая лаборатория позволит прогнозировать, когда, в каких точках города и при каких условиях будут проявлять себя те или иные загрязнители. Мобильный комплекс поступит в Тольятти в феврале 2020 года, но не исключено, что оборудование привезут раньше.

ИСТОЧНИК KP.RU

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