2019-12-27T15:00:42+03:00
Спорт

Школе «Крыльев Советов» присвоили статус академии футбола высшей категории

В России всего несколько таких академий – у «Зенита», «Краснодара», «Спартака» и «Локомотива»
Роман АБРАМСКИЙ
Поделиться:
Обещают, что в академии «КС» сделают прозрачную систему роста футболистов.Обещают, что в академии «КС» сделают прозрачную систему роста футболистов.Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"
Изменить размер текста:

В Самаре на базе Центра подготовки футболистов «Крыльев Советов» впервые в историю создали академию футбола высшей категории. Это статус ЦПФ присвоили в Российском футбольном союзе. «Крылья» стали одним из первых клубов в России, у которого появилась такая академия, наряду с «Зенитом», «Краснодаром», «Локомотивом» и «Спартаком», сообщили в пресс-службе правительства Самарской области.

- Безусловно, создание академии футбола высшей категории в Самаре - это исторический момент, - считает глава совета директоров «КС» Александр Фетисов. - Здорово, что «Крылья Советов» стали одним из первых клубов, школе которого присвоен такой статус. Мы делаем ставку на самарских воспитанников, и система работы академии должна дать мощный импульс для воспитания юных футболистов. Мы продолжим двигаться в этом направлении - в ближайшее время ждем получения статуса академии Академией футбола им. Ю.Коноплёва.

Обещают, что в академии «КС» сделают прозрачную систему роста футболистов. Талантливые игроки будут попадать в команду КФК (любительское первенство), а затем в молодежную команду «Крыльев» и «КС-2», которые будут выступать в ПФЛ. Кроме того, планируют уделять внимание развитию футбола среди девочек.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Массовое ДТП в Тольятти: четыре пострадавших, один погибший
В Самаре двух женщин будут судить за азартные игры в доме на проспекте Кирова
Самаре присвоили статус исторического поселения
Школе «Крыльев Советов» присвоили статус академии футбола высшей категории
В феврале в Тольятти приедет уникальная передвижная лаборатория для проверки воздуха
Красота и здоровье: стоматология «КОСМА» приглашает самарцев за белоснежной улыбкой
На вокзале в Самаре полицейские задержали начинающего наркоторговца из Украины
В Самарский театр оперы и балета привезли уникальную скрипку второй половины XVIII века
В Самарской области на одном из аварийных участков дороги разместят трассовый медпункт
2020: 20 базовых станций в 20 необычных местах
В Самаре девушка на Hyundai влетела в ограждение после ДТП с Opel
Самаре в 2020 году примет полуфинал конкурса «Мастера гостеприимства»
Самарского губернатора попросили освободить от должности главного архитектора региона
Интимные проблемы самарцев помогут решить в областном кожно-венерологическом диспансере
Возле «Самара Арены» в новогоднюю ночь 2020 устроят салют из 4600 залпов
С яркой подсветкой и музыкой: в Самаре на площади Славы впервые залили каток
Центр соцадаптации для бездомных хотят перевести из поселка Шмидта в новое место
Мужчину, чей труп нашли в квартире на Комарова в Сызрани, мог убить младший брат
В Октябрьске спасли попавших в полынью на вездеходе рыбаков