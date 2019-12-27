Школе «Крыльев Советов» присвоили статус академии футбола высшей категории

СЕГОДНЯ 15:00 2019-12-27T15:00:42+03:00

В России всего несколько таких академий – у «Зенита», «Краснодара», «Спартака» и «Локомотива»

Изменить размер текста: A A

В Самаре на базе Центра подготовки футболистов «Крыльев Советов» впервые в историю создали академию футбола высшей категории. Это статус ЦПФ присвоили в Российском футбольном союзе. «Крылья» стали одним из первых клубов в России, у которого появилась такая академия, наряду с «Зенитом», «Краснодаром», «Локомотивом» и «Спартаком», сообщили в пресс-службе правительства Самарской области.

- Безусловно, создание академии футбола высшей категории в Самаре - это исторический момент, - считает глава совета директоров «КС» Александр Фетисов. - Здорово, что «Крылья Советов» стали одним из первых клубов, школе которого присвоен такой статус. Мы делаем ставку на самарских воспитанников, и система работы академии должна дать мощный импульс для воспитания юных футболистов. Мы продолжим двигаться в этом направлении - в ближайшее время ждем получения статуса академии Академией футбола им. Ю.Коноплёва.

Обещают, что в академии «КС» сделают прозрачную систему роста футболистов. Талантливые игроки будут попадать в команду КФК (любительское первенство), а затем в молодежную команду «Крыльев» и «КС-2», которые будут выступать в ПФЛ. Кроме того, планируют уделять внимание развитию футбола среди девочек.

ИСТОЧНИК KP.RU