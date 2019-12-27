2019-12-27T15:44:04+03:00
Происшествия

В Самаре двух женщин будут судить за азартные игры в доме на проспекте Кирова

Одна обвиняемая выступила организатором подпольного клуба, а другая была администратором
Анастасия ФИЛАТОВА
Поделиться:
Фото: СУ СК по Самарской областиФото: СУ СК по Самарской области
Изменить размер текста:

В Самаре в ближайшее время предстанут перед судом организатор и администратор подпольного игорного клуба. Женщин обвиняют в совершении двух преступлений.

- В 2019 году одна из обвиняемых незаконно организовала в доме № 258а на проспекте Кирова игорный клуб. В июле и сентябре она по предварительному сговору с другой обвиняемой проводила там азартные игры, - сообщили в пресс-службе СУ СК по Самарской области.

По данным правоохранителей, посетители клуба играли в азартные игры на компьютерах через интернет. Недавно следователи завершили расследование дела и передали его на рассмотрение в суд Промышленного района Самары.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Массовое ДТП в Тольятти: четыре пострадавших, один погибший
В Самаре двух женщин будут судить за азартные игры в доме на проспекте Кирова
Самаре присвоили статус исторического поселения
Школе «Крыльев Советов» присвоили статус академии футбола высшей категории
В феврале в Тольятти приедет уникальная передвижная лаборатория для проверки воздуха
Красота и здоровье: стоматология «КОСМА» приглашает самарцев за белоснежной улыбкой
На вокзале в Самаре полицейские задержали начинающего наркоторговца из Украины
В Самарский театр оперы и балета привезли уникальную скрипку второй половины XVIII века
В Самарской области на одном из аварийных участков дороги разместят трассовый медпункт
2020: 20 базовых станций в 20 необычных местах
В Самаре девушка на Hyundai влетела в ограждение после ДТП с Opel
Самаре в 2020 году примет полуфинал конкурса «Мастера гостеприимства»
Самарского губернатора попросили освободить от должности главного архитектора региона
Интимные проблемы самарцев помогут решить в областном кожно-венерологическом диспансере
Возле «Самара Арены» в новогоднюю ночь 2020 устроят салют из 4600 залпов
С яркой подсветкой и музыкой: в Самаре на площади Славы впервые залили каток
Центр соцадаптации для бездомных хотят перевести из поселка Шмидта в новое место
Мужчину, чей труп нашли в квартире на Комарова в Сызрани, мог убить младший брат
В Октябрьске спасли попавших в полынью на вездеходе рыбаков