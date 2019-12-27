В Самаре двух женщин будут судить за азартные игры в доме на проспекте Кирова

СЕГОДНЯ 15:44 2019-12-27T15:44:04+03:00

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В Самаре в ближайшее время предстанут перед судом организатор и администратор подпольного игорного клуба. Женщин обвиняют в совершении двух преступлений.

- В 2019 году одна из обвиняемых незаконно организовала в доме № 258а на проспекте Кирова игорный клуб. В июле и сентябре она по предварительному сговору с другой обвиняемой проводила там азартные игры, - сообщили в пресс-службе СУ СК по Самарской области.

По данным правоохранителей, посетители клуба играли в азартные игры на компьютерах через интернет. Недавно следователи завершили расследование дела и передали его на рассмотрение в суд Промышленного района Самары.

ИСТОЧНИК KP.RU