Массовое ДТП в Тольятти: четыре пострадавших, один погибший

СЕГОДНЯ 16:40 2019-12-27T16:41:03+03:00

На месте ДТП сейчас работают спасатели и полиция Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Из-за аварии движение по ул.Родины от ул.Баныкина до Лесопаркового шоссе перекрыто

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В Тольятти сотрудники полиции работают на месте массового ДТП, в котором пострадали четыре человека, один погиб.

Как рассказали "Комсомолке" в областной полиции, предположительно, виновником аварии был водитель автомобиля "Лада Калина": он ехал по ул.Родина, не убедился в безопасности маневра, пошел на обгон и столкнулся с кроссовером Volkswagen Touareg, который ехал в том же направлении и также шел на обгон.

Из-за столкновения "Калину" отбросило на Lada XRAY и Chevrolet. Сейчас в районе ДТП перекрыто движение: проехать не получится по участку ул.Родины от ул.Баныкина до Лесопаркового шоссе.

На месте аварии работают сотрудники полиции, они оформляют ДТП и разбираются в обстоятельствах произошедшего.

Движение на месте трагедии перекрытоФото: ГУ МВД России по Самарской области

ИСТОЧНИК KP.RU