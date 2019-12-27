2019-12-27T16:41:03+03:00
Происшествия

Массовое ДТП в Тольятти: четыре пострадавших, один погибший

Из-за аварии движение по ул.Родины от ул.Баныкина до Лесопаркового шоссе перекрыто
Александра БУДАЕВА
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На месте ДТП сейчас работают спасатели и полицияНа месте ДТП сейчас работают спасатели и полицияФото: ГУ МВД России по Самарской области
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В Тольятти сотрудники полиции работают на месте массового ДТП, в котором пострадали четыре человека, один погиб.

Как рассказали "Комсомолке" в областной полиции, предположительно, виновником аварии был водитель автомобиля "Лада Калина": он ехал по ул.Родина, не убедился в безопасности маневра, пошел на обгон и столкнулся с кроссовером Volkswagen Touareg, который ехал в том же направлении и также шел на обгон.

Из-за столкновения "Калину" отбросило на Lada XRAY и Chevrolet. Сейчас в районе ДТП перекрыто движение: проехать не получится по участку ул.Родины от ул.Баныкина до Лесопаркового шоссе.

На месте аварии работают сотрудники полиции, они оформляют ДТП и разбираются в обстоятельствах произошедшего.

Движение на месте трагедии перекрыто Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Движение на месте трагедии перекрытоФото: ГУ МВД России по Самарской области

ИСТОЧНИК KP.RU

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