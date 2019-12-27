Массовое ДТП в Тольятти: четыре пострадавших, один погибший
В Тольятти сотрудники полиции работают на месте массового ДТП, в котором пострадали четыре человека, один погиб.
Как рассказали "Комсомолке" в областной полиции, предположительно, виновником аварии был водитель автомобиля "Лада Калина": он ехал по ул.Родина, не убедился в безопасности маневра, пошел на обгон и столкнулся с кроссовером Volkswagen Touareg, который ехал в том же направлении и также шел на обгон.
Из-за столкновения "Калину" отбросило на Lada XRAY и Chevrolet. Сейчас в районе ДТП перекрыто движение: проехать не получится по участку ул.Родины от ул.Баныкина до Лесопаркового шоссе.
На месте аварии работают сотрудники полиции, они оформляют ДТП и разбираются в обстоятельствах произошедшего.
Движение на месте трагедии перекрытоФото: ГУ МВД России по Самарской области
ИСТОЧНИК KP.RU