Один человек погиб, четверо пострадали: в Тольятти на ул. Родины столкнулись четыре автомобиля

СЕГОДНЯ 17:23 2019-12-27T17:23:03+03:00

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Серьезное ДТП, из-за которого пришлось перекрывать дорогу, произошло в Тольятти на улице Родина. Как сообщили в пресс-службе МВД России по Самарской области, водитель автомобиль «Лада Калина» ехал по ул. Родины со стороны ул. Комзина в направлении ул. Баныкина. К сожалению водитель не убедился в безопасности маневра и пошел на обгон. В итоге автомобиль влетел лоб в лоб в «Фольксваген Туарег». Иномарка ехала во встречном направлении и совершала обгон. После столкновения автомобиль «Лада Калина» отбросило прямиком в «Лада Иксрей». Отечественная легковушка ехала в том же направлении, что и «Фольксваген». Затем «Калина» столкнулась с автомобилем «Шевроле».

Результаты ДТП оказались ужасными: один погибший, четверо пострадавших. Автомобили разбросало по дороге. Правоохранителям пришлось перекрывать дорогу, а жителям Тольятти искать объездные пути.

ИСТОЧНИК KP.RU