2019-12-27T19:15:48+03:00
Общество

Бесплатные шаттлы и парковки: Самарцев довезут до елки в Олимпийской Деревне

Общественный транспорт также будет работать дольше обычного
Евгения ВАСИНА
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Фото: ФГУП "Спорт-Ин"Фото: ФГУП "Спорт-Ин"
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Самара готовится шумно и весело провести новогодние каникулы. Так с 28 декабря и каждый день праздников Самарская Олимпийская Деревня ждет самарцев на спортивно-развлекательную ёлку. "КП-Самара" уже писала, что гостей ждет 15 бесплатных площадок, праздничные интерактивные представления, каждый день разные события, фан-аттракционы, детская дискотека и бесплатные концерты с зажигательными хитами ежедневно в 20.00.

Специально для гостей будут работать две бесплатные парковки. Чтобы доехать до праздничной площадки можно было без проблем, дольше обычного будет работать общественный транспорт, а также запустят три шаттла от остановок до самой деревни.

ИСТОЧНИК KP.RU

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