Никаких обманутых дольщиков: в Самарской области в 2020 году планируют завершить минимум 6 недостроев

СЕГОДНЯ 19:51 2019-12-27T20:13:40+03:00

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В пятницу, 27 декабря, прошло заседание межведомственной комиссии по урегулированию вопросов долевого строительства. Как заявил губернатор Дмитрий Азаров, подводя итоги работы комиссии, за 2019 год жилье получили 562 дольщика. В регионе было достроено и введено в эксплуатацию 4 проблемных объекта, еще 3 сдадут в ближайшее время, один из которых не был признан проблемным, но являлся долгостроем и был на личном контроле губернатора.

- У нас остались самые проблемные, финансово емкие объекты, над которыми мы работаем. Но даже здесь совместными усилиями с федеральными структурами и муниципальными властями мы находим решения вопросов людей. Наша задача состоит в том, чтобы само понятие «обманутый дольщик» на территории региона ушло в историю, – отметил Дмитрий Азаров.

Как отчитался министр строительства Самарской области Евгений Чудаев работа по проблемным объектам ведется системно. Всего в 2019 году было выдано 329 протокольных поручений комиссии, из них исполнено 299 и еще 30 – на стадии завершения. Заместитель министра строительства области Анна Урусова добавила, что была проведена большая работа и по вопросу совершенствования законодательной базы. Это позволило оказать поддержку в рамках принятого в июле Закона №84-ГД и придать процессу динамику.

Дмитрий Азаров подчеркнул, что работа по решению вопросов обманутых дольщиков ведется по поручению президента страны Владимира Путина. Самарская область включена в число приоритетных субъектов России по удовлетворению прав дольщиков за счет средств федерального бюджета.

Важным решением этого года стала договоренность Правительства Самарской области с Федеральным Фондом защиты прав граждан – участников долевого строительства. Так, 13 ноября Дмитрий Азаров и генеральный директор Фонда защиты прав дольщиков Олег Говорун подписали соглашение о финансировании строительства ряда проблемных объектов.

Уже 25 декабря Фонд поддержал достройку двух объектов в Тольятти – ЖСК «Виктория» (280 дольщиков) и ООО «Сентябрь-2» (175 дольщиков). Также, через Фонд произведут выплаты дольщикам объекта ООО ГК «Базис» (29 дольщиков). Всего на решение вопроса обманутых дольщиков этих объектов выделено 945 млн руб.: 614 млн руб. – из федерального бюджета и 331 млн руб. – из регионального.

По данным министра строительства, до мая 2020 года планируется подписать все необходимые соглашения с застройщиками, а к сентябрю – провести техническое обследование объектов. Максимальный срок завершения строительства и ввода объектов в эксплуатацию – до октября 2022 года, однако региональный минстрой планирует завершить работы раньше.

Позитивны планы и на 2020 год. В январе ключи от новых квартир получат дольщики многоэтажек на улице Аэродромной, 140 в Самаре, а это более 300 семей. Также благодаря поддержке Фонда в 2020 году планируется ввести в эксплуатацию еще как минимум 6 недостроев в Самаре, Тольятти, а также Красноярском районе.

ИСТОЧНИК KP.RU