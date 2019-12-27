Теперь центр под защитой: Самара стала историческим поселением регионального значения
Самаре решением кабинета министров был присвоен статус исторического поселения регионального значения. На повестке дня это был единственный вопрос. Это очень важно для сохранения исторического облика Самары и дальнейшего развития города. Присутствовавший на заседании губернатор Дмитрий Азаров отметил, что работу по подготовке документов выполнили в запланированные сроки и это позволило рассмотреть вопрос уже в этом году.
- Рассмотрение этого вопроса было предопределено моим поручением и обязательствами перед жителями Самары и инициативной группой, - подчеркнул губернатор.
Евгений Чудаев, министр строительства региона, уточнил, что постановление Правительства также определяет границы исторического поселения. Оно находится в черте улиц Засекина, Набережной Самары, Арцыбушевской, Льва Толстого, Буянова, Чкалова, Самарская и Набережная реки Волги.
Предметом охраны будут ценные градоформирующие объекты - объекты культурного наследия федерального и регионального значения (их 47 и 446 соответственно). А также 223 выявенных объекта культурного наследия. В перечень не вошли те объекты, которые подобным статусом не обладают. Но в следующем году после дополнительного обсуждения изменения внесут в постановление.
ИСТОЧНИК KP.RU