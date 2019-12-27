Теперь центр под защитой: Самара стала историческим поселением регионального значения

СЕГОДНЯ 21:03 2019-12-27T21:03:28+03:00

Пока в предмет охраны включены не все объекты, в частности те, которые нельзя назвать памятниками федерального и регионального значения

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Самаре решением кабинета министров был присвоен статус исторического поселения регионального значения. На повестке дня это был единственный вопрос. Это очень важно для сохранения исторического облика Самары и дальнейшего развития города. Присутствовавший на заседании губернатор Дмитрий Азаров отметил, что работу по подготовке документов выполнили в запланированные сроки и это позволило рассмотреть вопрос уже в этом году.

- Рассмотрение этого вопроса было предопределено моим поручением и обязательствами перед жителями Самары и инициативной группой, - подчеркнул губернатор.

Евгений Чудаев, министр строительства региона, уточнил, что постановление Правительства также определяет границы исторического поселения. Оно находится в черте улиц Засекина, Набережной Самары, Арцыбушевской, Льва Толстого, Буянова, Чкалова, Самарская и Набережная реки Волги.

Предметом охраны будут ценные градоформирующие объекты - объекты культурного наследия федерального и регионального значения (их 47 и 446 соответственно). А также 223 выявенных объекта культурного наследия. В перечень не вошли те объекты, которые подобным статусом не обладают. Но в следующем году после дополнительного обсуждения изменения внесут в постановление.

ИСТОЧНИК KP.RU