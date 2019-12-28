Бабушка погибла, девочка - в реанимации: в Самарской области Geely с тремя пассажирами влетел под грузовик

СЕГОДНЯ 09:28 2019-12-28T09:28:18+03:00

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Страшная авария произошла около двух часов дня 27 декабря на автодороге "Подъезд к г. Оренбург от М-5 Урал". За рулем автомобиля Geely, который ехал со стороны Самары в направлении алексеевки, сидел водитель 57 лет. По данным полицейских, он слишком сильно разогнался и потерял контроль над управлением авто. В итоге иномарка вылетела на встречную полосу и здесь столкнулась с грузовым автомобилем.

- В результате аварии погибли 34-летний пассажир, который сидел на заднем сидении справа и женщина 55 лет, она сидела на переднем пассажирском сидении. Еще одна пассажирка - девочка 14 лет - сидела слева. Она оказалась в реанимации в тяжелом состоянии, сейчас за ее жизнь борются врачи, - рассказали в ГУ МВД РФ по Самарской области.

Известно, что девочка в машине находилась вместе с бабушкой, проживали они в Нефтегорске. Мужчина, который находился за рулем, выжил, он тоже сейчас в больнице. Во всех деталях аварии предстоит разобраться полицейским.

ИСТОЧНИК KP.RU