Не один, так другой упадет: в Самаре объявили желтый уровень опасности из-за гололеда

СЕГОДНЯ 10:23 2019-12-28T10:23:48+03:00

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28 декабря ГУ МЧС России по Самарской области предупреждает о том, что объявлен желтый уровень опасности. Гололед в 6-19 мм по информации синоптиков ожидается до вечера субботы, 28 декабря. На дорогах местами образуется сильная гололедица. Горожан просят быть осторожнее и постараться защитить себя и не попасть в травмпункт.

- Мы советуем пешеходам обратить внимание на свою обувь. Лучше использовать ботинки с рельефной подошвой, либо нацепить специальные противоскользящие устройства. По покрытым слоем льда улицам передвигайтесь медленно, обходите наклонные поверхности. Если обойти лед невозможно, передвигайтесь мелкими, скользящими шажками, - советуют в МЧС.

Также специалисты обращают внимание, что пожилым людям лучше использовать в такую погоду трость с резиновым наконечником или палку с заостренными шипами. А переходить дорогу нужно только в тот момент, когда все авто уже остановились.

Также о необходимости быть осторожными предупредили водителей: им следует отказаться от дальних поездок, если это возможно, не выезжать из гаража на неподходящей резине, проверить техническое состояние авто.

ИСТОЧНИК KP.RU