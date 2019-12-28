В Самаре назвали психические заболевания, которыми страдают дети в регионе

СЕГОДНЯ 10:42 2019-12-28T10:42:55+03:00

Всего в 2018 году под диспансерным наблюдением находились 3545 детей от 2 до 17 лет

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В Самаре рассказали, какими психическими заболеваниями чаще всего страдают дети. Чаще всего у них наблюдаются расстройство поведения, повышенная агрессия, игровая зависимость, деструктивное поведение и зависимость от психоактивных веществ.

- В 2018 году впервые на диспансерный учет поставили 293 ребенка от 2 до 14 лет и 19 подростков. Всего же под наблюдением в прошлом году находились 3545 человек от 2 до 17 лет, - рассказали на заседании межведомственной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве Самарской области.

Сегодня помощь таким детям в регионе оказывают амбулаторно и стационарно. С 1 января 2020 года детский дневной стационар должны открыть в Самарском психоневрологическом диспансере. На совещании также обсуждали, как совместная работа психиатрической службы полицией, школьными психологами поможет ребятам адаптироваться в учебном заведении.

ИСТОЧНИК KP.RU