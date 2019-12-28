2019-12-28T11:20:01+03:00
Общество

Прыгни как Соболев: в Самаре открылся бесплатный парк развлечений у "Самара Арены"

Самарская Олимпийская деревня начала работать на Последней миле Самара Арены
Ольга АФАНАСЬЕВА
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Олимпийская деревня ждет гостейОлимпийская деревня ждет гостей
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15 бесплатных площадок, спортивные турниры и настоящий Дед Мороз в новогоднюю ночь - в Самаре открылся бесплатный парк развлечений на Последней миле Самара Арены. Самарская Олемпийская деревня будет работать круглогодично, но открытие ее приурочили к новогодним праздникам. Программа для новогодних каникул будет максимально насыщенной.

- Работать парк будет с 28 декабря по 8 января с 12.00 до 22.00. На 15 площадках развлечения для себя смогут найти и дети, и взрослые, - рассказали организаторы.

Среди новых развлечений: открытые горки для детей и взрослых, забавные аттракционы “Прыгни как Соболев”, “Рогатка” “Эйрбенд”, “СуперСани”. Также здесь будет работать лыжня с подсветкой, на которой можно спокойно кататься ночью - ее протяженность 3 километра.

Гости Деревни смогут полюбоваться на арт-аллею снеговиков, сыграть в олимпиаду в валенках, воспользоваться футбольной и хоккейной площадками.

Вечером здесь очень красиво

Вечером здесь очень красиво

Будет работать и терем Снегурочки - сюда приглашают экскурсии каждые 10 минут.

В 20.00 на Главной сцене парка пройдут живые концерты, а 31 декабря здесь встретят Новый год с Дедом Морозом, Снегурочкой и новогодним салютом.

Добраться до парка можно на трех бесплатных шаттлах. Как работает транспорт, можно увидеть здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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