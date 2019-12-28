В Самарской области охотник подстрелил не дичь, а своего знакомого
В Сергиевском районе на исправительные работы на шесть месяцев отправили охотника, который подстрелил своего знакомого. Суд установил, что мужчина нарушил правила, предприсывающие не стрелять по неясно видимой цели и пальнул картечью по своему товарищу.
- Мужчина скончался от огнестрельного ранения в области бедра, - сообщают в прокуратуре Самарской области.
Подсудимый признал своб вину, раскаялся и загладил причиненный материальный ущерб потерпевшей стороне. С учетом мнения прокурора, горе-охотника отправили на шесть месяцев на исправительные работы. 10% от заработка он будет платить в доход государству. Наказание условное, с испытательным сроком в полгода.
ИСТОЧНИК KP.RU