2019-12-28T14:30:12+03:00
Общество

В Самарской области охотник подстрелил не дичь, а своего знакомого

От ранения в бедро картечью второй охотник скончался
Ольга АФАНАСЬЕВА
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Охотник ошибся и убил товарищаОхотник ошибся и убил товарища
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В Сергиевском районе на исправительные работы на шесть месяцев отправили охотника, который подстрелил своего знакомого. Суд установил, что мужчина нарушил правила, предприсывающие не стрелять по неясно видимой цели и пальнул картечью по своему товарищу.

- Мужчина скончался от огнестрельного ранения в области бедра, - сообщают в прокуратуре Самарской области.

Подсудимый признал своб вину, раскаялся и загладил причиненный материальный ущерб потерпевшей стороне. С учетом мнения прокурора, горе-охотника отправили на шесть месяцев на исправительные работы. 10% от заработка он будет платить в доход государству. Наказание условное, с испытательным сроком в полгода.

ИСТОЧНИК KP.RU

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