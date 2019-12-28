2019-12-28T16:07:49+03:00
Общество

В первые три часа работы в Самарской олимпийской деревне побывали больше 10 тыс человек

Организаторы говорят, что новый год в стиле ЗОЖ - отличная альтернатива салатам
Ольга АФАНАСЬЕВА
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Аттракцион "Прыгни как Соболев"Аттракцион "Прыгни как Соболев"
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В Самаре торжественно открылась Олимпийская деревня около стадиона "Самара Арена". Она будет работать на протяжении всех новогодних праздников с 12.00. В первые три часа работы аттракционы и площадки на Последней миле посетили больше 10 тыс. человек.

ВСего в Олимпийской деревне 15 бесплатных площадок, где можно хорошо провести время с пользой для здоровья. Здесь работает трехкилометровая лыжня с подсветкой, фан-аттракционы, арт-аллея снеговиков и Дом снегурочки. Для маленьких посетителей здесь есть беговелы, а для взрослых гигантский кикер и аттракцион "Прыгни как Соболев".

Дети могли поиграть в керлинг

Дети могли поиграть в керлинг

- Новый год в стиле ЗОЖ! Сделайте фотографии на память с гигантскими световыми арт-объектами и снимите фан-сторис в фирменной инста-маске, чтобы показать пример друзьям и знакомым, - приглашают организаторы.

В Доме Снегурочки представление проходит каждые 10 минут. Всех гостей встретит Снеговик-почтовик и сама внучка Деда Мороза. А еще здесь можно написать письмо зимнему волшебнику.

ИСТОЧНИК KP.RU

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