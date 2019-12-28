В первые три часа работы в Самарской олимпийской деревне побывали больше 10 тыс человек
В Самаре торжественно открылась Олимпийская деревня около стадиона "Самара Арена". Она будет работать на протяжении всех новогодних праздников с 12.00. В первые три часа работы аттракционы и площадки на Последней миле посетили больше 10 тыс. человек.
ВСего в Олимпийской деревне 15 бесплатных площадок, где можно хорошо провести время с пользой для здоровья. Здесь работает трехкилометровая лыжня с подсветкой, фан-аттракционы, арт-аллея снеговиков и Дом снегурочки. Для маленьких посетителей здесь есть беговелы, а для взрослых гигантский кикер и аттракцион "Прыгни как Соболев".
Дети могли поиграть в керлинг
- Новый год в стиле ЗОЖ! Сделайте фотографии на память с гигантскими световыми арт-объектами и снимите фан-сторис в фирменной инста-маске, чтобы показать пример друзьям и знакомым, - приглашают организаторы.
В Доме Снегурочки представление проходит каждые 10 минут. Всех гостей встретит Снеговик-почтовик и сама внучка Деда Мороза. А еще здесь можно написать письмо зимнему волшебнику.
ИСТОЧНИК KP.RU