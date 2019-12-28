2019-12-28T19:55:21+03:00
Общество

Не трогай, это на Новый год: самарцы тазик оливье приготовили в бетономешалке

"Кулинары" решили сделать это, чтобы добиться максимального смешивания ингридиентов
Ольга АФАНАСЬЕВА
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Салат приготовили в бетономешалкеСалат приготовили в бетономешалке
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В инстаграме интернет магазина самарской компании Энтузиаст-С появилось очень необычное видео, которое удивило всех россиян и жителей заграницы. Многие из зарубежных товарищей просто всплеснули руками: так вот как в России новый год отмечают!

Все дело в том, что креативщики решили приготовить оливье ... в бетономешалке. Нет, резать ингридиенты пришлось заранее, скорее всего, в каком-нибудь кухонном комбайне. А вот намешать огромный тазик салата решили с помощью этого строительного приспособления. В самом деле, это же иначе какую ложку надо, чтобы хорошенько перетрясти все составляющие салата? А тут видно, что и зеленый горошек нигде не слеживается, и картошечка с колбаской хорошо друг друга обтекают.

На то, чтобы заправить салат, потребовалось пять ведерок майонеза.

Мнения подписчиков по поводу видео разделились. Кто-то оценил креатив, кто-то пожалел потраченные продукты. Кто-то слезно просил не отдавать приготовленное в супермаркеты, а то ведь страшно будет туда заходить за едой.

Правда, авторы видео заверили, что внутри бетономешалка покрыта пищевой эмалью, так что салат получился вполне съедобным. Но он не предназначался для корпоратива, съели его своим отделом.

- Для корпоратива сделаем обычным способом. - заверили в компании.

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Оливье приготовили в бетономешалке
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ИСТОЧНИК KP.RU

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