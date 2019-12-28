В центре Самары загорелся трамвай с пассажирами

СЕГОДНЯ 20:02 2019-12-28T20:06:53+03:00

Изменить размер текста: A A

В Самаре на ходу загорелся трамвай №16. В тот момент, когда он ехал по ул. Красноармейская, в нем находились десять человек. Все они смогли самостоятельно покинуть трамвай, когда там уже все начало заволакивать дымом. На место ЧП прибыли пожарные.

- Оказалось, что произошло короткое замыкание. Огонь распространился по распределительной коробке на площади 0,1 кв.м. Но пожар потушили еще до прибытия сил МЧС, - рассказали в ведомстве.

Справиться с огнем помогли огнетушители, которые были в трамвае. В ЧП никто из пассажиров, а также сотрудники ТТУ не пострадали.

ИСТОЧНИК KP.RU