2019-12-28T20:06:53+03:00
Общество

В центре Самары загорелся трамвай с пассажирами

Печальная судьба постигла трамвай №16, он ехал по Красноармейской
Ольга АФАНАСЬЕВА
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В Самаре загорелся трамвайВ Самаре загорелся трамвайФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Самаре на ходу загорелся трамвай №16. В тот момент, когда он ехал по ул. Красноармейская, в нем находились десять человек. Все они смогли самостоятельно покинуть трамвай, когда там уже все начало заволакивать дымом. На место ЧП прибыли пожарные.

- Оказалось, что произошло короткое замыкание. Огонь распространился по распределительной коробке на площади 0,1 кв.м. Но пожар потушили еще до прибытия сил МЧС, - рассказали в ведомстве.

Справиться с огнем помогли огнетушители, которые были в трамвае. В ЧП никто из пассажиров, а также сотрудники ТТУ не пострадали.

ИСТОЧНИК KP.RU

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