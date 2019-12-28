В Тольятти строителя накажут за то, что он нашел чужую карту и стал везде ей платить

СЕГОДНЯ 20:16 2019-12-28T20:16:28+03:00

А теперь ему грозит огромный штраф или даже лишение свободы на срок до 3 лет

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В Тольятти строителю грозит серьезное наказание за нечестность. Мужчина нашел на улице банковскую карту, но решил не возвращать ее владельцу. Он стал расплачиваться в различных магазинах этой картой, а владелец очень удивился, когда ему пришли смски о потраченных 4,5 тысячах рублей. Растеряха побежал в полицию, а там занялись розыском преступника.

Сделать это оказалось несложно. в магазинах изъяли записи с камер наблюдения, поговорили с продавцами. Вскоре злоумышленника нашли. Оказалось, что он живет в том же доме, что и мужчина, потерявший карту.

Теперь строителю грозят уголовные разбирательства и наказание: либо штраф до 120 тыс. рублей, либо исправительные работы, либо лишение свободы до трех лет.

ИСТОЧНИК KP.RU