Это по-тольяттински: в одном из дворов автограда елку сделали из покрашенных шин
В Тольятти во дворе дома на ул. Свердлова новогоднюю елку смастерили из автомобильных шин. Причем авторы арт-объекта серьезно потрудились, чтобы найти шины разного размера, дабы лесная красавица сужалась наверху. Шины каким-т образом надели на столб фонаря, покрасили в зеленый цвет и украсили блестками.
- По-тольяттински! - оценили креатив горожане.
- Тольяттинская елочка даже суровее, чем челябинская, - смеются другие.
Но раделители за экологию напомнили, что такие камеры нужно утилизировать, ведь они не безопасны. И не стоит делать из них игрушки и украшения.
Жители же двора считают, что елочка дарит им новогоднее настроение, а это главное.
ИСТОЧНИК KP.RU