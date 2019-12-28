2019-12-28T20:24:16+03:00
Общество

Это по-тольяттински: в одном из дворов автограда елку сделали из покрашенных шин

Креативные люди умудрились найти шины разного размера, чтобы зеленая красавица сужалась кверху
Ольга АФАНАСЬЕВА
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Вот такую елочку "вырастили" в ТольяттиВот такую елочку "вырастили" в Тольятти
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В Тольятти во дворе дома на ул. Свердлова новогоднюю елку смастерили из автомобильных шин. Причем авторы арт-объекта серьезно потрудились, чтобы найти шины разного размера, дабы лесная красавица сужалась наверху. Шины каким-т образом надели на столб фонаря, покрасили в зеленый цвет и украсили блестками.

- По-тольяттински! - оценили креатив горожане.

- Тольяттинская елочка даже суровее, чем челябинская, - смеются другие.

Но раделители за экологию напомнили, что такие камеры нужно утилизировать, ведь они не безопасны. И не стоит делать из них игрушки и украшения.

Жители же двора считают, что елочка дарит им новогоднее настроение, а это главное.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Это по-тольяттински: в одном из дворов автограда елку сделали из покрашенных шин
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