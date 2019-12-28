2019-12-28T22:21:44+03:00
Общество

Не узнал Волочкову и крутил любовь с киатянкой: маг-чернокнижник из Тольятти стал победителем "Битвы экстрасенсов"

Дмитрий Матвеев становился претендентом на вылет, но неожиданно вырвался вперед
Анастасия МЫШКИНА
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Дмитрий Матвеев стал победителем "Битвы экстрасенсов"Дмитрий Матвеев стал победителем "Битвы экстрасенсов"Фото: СОЦСЕТИ
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Тольяттинский маг-чернокнижник Дмитрий Матвеев стал победителем проекта "Битва экстрассенсов". Он был самым юным участником на телебитве. По словам самого Дмитрия, который также работает татуировщиком, присутствие потусторонних сил он ощущает всего три года, с тех пор как нашел рукописи прапрадеда и стал их изучать.

Стоит отметить, что юношу сразу заметили зрители. Уже в первом выпуске он подробно описал Анастасию Волочкову, но сняв повязку с глаз спросил: Вы кто? Балерина, которую участник, как оказалось, не знал, просто билась в истерике.

В проекте парень не показывал самые лучшие результаты и даже чуть не вылетел из шоу. Выгнать участника был готов Сергей Сафронов, назвавший его самовлюбленным наглецом. Но Дмитрий все же попал в четверку финалистов и по итогам зрительского голосования обошел Ирину Игнатенко, Мариам Циминтию и Вилму Генрих. На шоу тольяттинец закрутил роман с киатйской ясновидящей Астрид. Как он рассказывал, влюбленные общаются посредством телепатии, иногда переходя на английский .Сейчас фанаты шоу подшучивают, что и победил он благодаря поддержке населения Страны солнца. Астрид

Дмитрий и Астрид после шоу Фото: СОЦСЕТИ

Дмитрий и Астрид после шоуФото: СОЦСЕТИ

- Мы прошли через клевету, прошли через лицемерие, прошли через толпу неверующих зевак, необъективных судей, но держали лицо и теперь не можем сдержать слез счастья! Это победа! Можно смело сказать России и Китая! - написал сам Дмитрий о своих ощущениях от победы.

Также маг пообещал, что будет делать максимально объективный контент на своей страничке ВК, чтобы никто не попадался на фейки.

Я за развитие и за новый уровень мышления, за работу с телом, и разумом. За почитание традиций нашей земли, и работу с родом и духами предков, - отметил молодой человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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