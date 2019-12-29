Работал без страховки: в Тольятти во время выступления сорвался канатоходец
В Тольятти 28 декабря произошло ЧП: местные жители выложили в сеть видео выступления канатоходца в местном цирке. Видео обрывается в тот момент, как парень срывается вниз головой и падает на арену.
Никакой страховки у него не было, матов, которые могли бы смягчить его падение, - тоже. Подняться самостоятельно артист не смог, к нему на помощь бросились коллеги. К счастью, молодой человек не получил серьезных травм.
- Нам сказали, что у него просто ушибы, - рассказали корреспондентам "КП-Самара" зрители, которые были на этом представлении. - В воскресенье он вроде бы снова планирует выступать.
В комментариях к видеозаписи тольяттинцы возмущаются тем, что работа без страховки - неоправданный риск. История могла закончиться трагически.
- Я была на его выступлении около трех недель назад, - пишет Кристина В. - Каждый раз мурашки по коже, какой ужас.
В Тольятти во время выступления упал канатоходец.Соцсети
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ИСТОЧНИК KP.RU