2019-12-29T11:39:58+03:00
Происшествия

Пожар в Старой Самаре: огонь распространялся по межэтажным перекрытиям

С огнем боролись 24 пожарных
Александра БУДАЕВА
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Пожарные быстро справились с огнемПожарные быстро справились с огнемФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Вечером 28 декабря в Самаре загорелся двухэтажный жилой дом на ул.Ленинской, 69а, огонь охватил крышу, горели межэтажные перекрытия, здание быстро оказалось охвачено пламенем и окутано огнем.

- К дежурным сообщение о возгорании поступило в 18.26, - рассказали в ГУ МЧС России по Самарской области. - Площадь возгорания составила 20 квадратных метров

С огнем боролись 24 пожарных, остановить его распространение удалось примерно через 20 минут, в 19.03 все уже потушили.

По словам спасателей, обошлось без пострадавших. Причины возгорания предстоит установить специалистам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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