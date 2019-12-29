Пожар в Старой Самаре: огонь распространялся по межэтажным перекрытиям
Вечером 28 декабря в Самаре загорелся двухэтажный жилой дом на ул.Ленинской, 69а, огонь охватил крышу, горели межэтажные перекрытия, здание быстро оказалось охвачено пламенем и окутано огнем.
- К дежурным сообщение о возгорании поступило в 18.26, - рассказали в ГУ МЧС России по Самарской области. - Площадь возгорания составила 20 квадратных метров
С огнем боролись 24 пожарных, остановить его распространение удалось примерно через 20 минут, в 19.03 все уже потушили.
По словам спасателей, обошлось без пострадавших. Причины возгорания предстоит установить специалистам.
ИСТОЧНИК KP.RU