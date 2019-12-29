2019-12-29T11:49:25+03:00
Общество

Опасная халатность: в Сызрани нашли серьезные нарушения при ремонте вагонов

Множество деталей пришлось вернуть на повторный ремонт
Александра БУДАЕВА
Поделиться:
Некачественно проведенный ремонт мог сказаться на безопасности пассажировНекачественно проведенный ремонт мог сказаться на безопасности пассажировФото: Андрей ЦЫГАНОВ
Изменить размер текста:

Два вагона, 32 колесных пары, три концевых крана, тележка, автосцепка, соединительный рукав - все это после прокурорской проверки в Сызрани вернули на повторный ремонт. Надзорное ведомство осталось недовольно качеством работы вагонного ремонтного депо Сызрань АО «Вагонная ремонтная компания -1».

- Сотрудники депо нарушали процедуры проведения ремонтных работ сразу на нескольких важных участках, в том числе при ремонте автосцепки и тормозов, - говорят в Приволжской транспортной прокуратуре.

Теперь ремонт придется делать заново. Кто за это ответит и заплатит? Сызранская транспортная прокуратура, сотрудники которой как раз и выявили нарушения, требуют о руководства компании привлечь к дисциплинарной ответственности всех причастных и впредь контролировать качество работы ремонтного депо.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Самаре ПАЗик без водителя задавил пешехода
В Самаре возбудили уголовное дело о доведении до самоубийства 16-летнего подростка
На ул.Авроры в Самаре столкнулись три автомобиля, в том числе такси с пассажиром внутри
Опасная халатность: в Сызрани нашли серьезные нарушения при ремонте вагонов
Пожар в Старой Самаре: огонь распространялся по межэтажным перекрытиям
Рецепт постного оливье с морепродуктами от депутата Александра Хинштейна
Работал без страховки: в Тольятти во время выступления сорвался канатоходец
В Самаре легковушка сбила девушку, которая выходила из трамвай
Не узнал Волочкову и крутил любовь с китаянкой: маг-чернокнижник из Тольятти стал победителем "Битвы экстрасенсов"
В Самарской области два пассажира погибли в улетевшем в кювет автомобиле
Это по-тольяттински: в одном из дворов автограда елку сделали из покрашенных шин
В Тольятти строителя накажут за то, что он нашел чужую карту и стал везде ей платить