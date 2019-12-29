Опасная халатность: в Сызрани нашли серьезные нарушения при ремонте вагонов
Два вагона, 32 колесных пары, три концевых крана, тележка, автосцепка, соединительный рукав - все это после прокурорской проверки в Сызрани вернули на повторный ремонт. Надзорное ведомство осталось недовольно качеством работы вагонного ремонтного депо Сызрань АО «Вагонная ремонтная компания -1».
- Сотрудники депо нарушали процедуры проведения ремонтных работ сразу на нескольких важных участках, в том числе при ремонте автосцепки и тормозов, - говорят в Приволжской транспортной прокуратуре.
Теперь ремонт придется делать заново. Кто за это ответит и заплатит? Сызранская транспортная прокуратура, сотрудники которой как раз и выявили нарушения, требуют о руководства компании привлечь к дисциплинарной ответственности всех причастных и впредь контролировать качество работы ремонтного депо.
ИСТОЧНИК KP.RU