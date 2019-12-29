2019-12-29T12:23:03+03:00
Происшествия

На ул.Авроры в Самаре столкнулись три автомобиля, в том числе такси с пассажиром внутри

Два человека пострадали
Александра БУДАЕВА
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Виновник аварии не справился с управлением и выехал на встречную полосуВиновник аварии не справился с управлением и выехал на встречную полосуФото: ГУ МВД России по Самарской области
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28 декабря около полуночи на ул.Авроры в районе ресторана "Три дуба" столкнулись три автомобиля. На данный момент предполагается, что виновником ДТП был 22-летний водитель "Лады Приоры".

- Он не справился с управлением, машину занесло, потом она выехала на полосу встречного движения, где столкнулась с такси, - рассказали корреспондентам "КП-Самара" в областном МВД. - Такси от удара отбросило на Kia Rio, который двигался в попутном направлении.

В результате пострадали два человека: сам виновник аварии и пассажир, которые ехал в такси. Обоих "Скорая помощь" привезла в больницу, медики их осмотрели и отпустили по домам.

Полиция разбирается в причинах произошедшего.

Двух пострадавших осмотрели медики, после чего отпустили их по домам Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Двух пострадавших осмотрели медики, после чего отпустили их по домамФото: ГУ МВД России по Самарской области

ИСТОЧНИК KP.RU

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