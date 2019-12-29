В Самаре возбудили уголовное дело о доведении до самоубийства 16-летнего подростка

СЕГОДНЯ 13:06 2019-12-29T13:06:37+03:00

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После почти трех недель масштабной проверки в региональном следственном комитете возбудили уголовное дело о доведении до самоубийства несовершеннолетнего.

Жертвой стал 16-летний подросток, его тело обнаружили в квартире на ул.Дмитрия Донского в Южном городе.

Максим К. учился в 10 классе, что заставило его думать о суициде, пока не ясно. Мальчик занимался спелеотуризмом, играл в ансамбле гитаристов. По предварительным данным, со сверстниками у него были хорошие отношения.

ИСТОЧНИК KP.RU