В Самаре возбудили уголовное дело о доведении до самоубийства 16-летнего подростка
ЧП произошло в начале декабря в Южном городе
Что стало причиной гибели школьника, теперь предстоит выяснить следователямФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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После почти трех недель масштабной проверки в региональном следственном комитете возбудили уголовное дело о доведении до самоубийства несовершеннолетнего.
Жертвой стал 16-летний подросток, его тело обнаружили в квартире на ул.Дмитрия Донского в Южном городе.
Максим К. учился в 10 классе, что заставило его думать о суициде, пока не ясно. Мальчик занимался спелеотуризмом, играл в ансамбле гитаристов. По предварительным данным, со сверстниками у него были хорошие отношения.
ИСТОЧНИК KP.RU