15 лет за 3 грамма радости: самарца судят за 6 свертков с наркотиками

СЕГОДНЯ 15:05 2019-12-29T15:05:35+03:00

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В Самаре начинают рассматривать уголовное дело в отношении Владимира Е. - в сентябре его задержали полицейские, при себе у него было 6 пакетиков с тяжелыми наркотиками.

16 сентября Владимир заказал наркотики, тут же их оплатил и получил сообщение с указанием, где искать тайник с товаром. Для этого пришлось поехать на ул.Уральскую в Куйбышевском районе Самары. Там парень достал 6 свертков с героином и «синтетикой» массой около 3 грамм.

А на подходе к дому его задержали полицейские, которые уже довольно давно наблюдали за ним и предполагали, что парень вернется из поездки не с пустыми руками.

- По версии следствия, наркотик подсудимый приобрел для себя, то есть без цели сбыта, - рассказали корреспондентам «КП-Самара» в прокуратуре Железнодорожного района Самары. - Поэтому уголовное дело возбудили по ч.3 ст.228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в особо крупном размере».

Уголовное дело уже передали в суд, парню грозит от 10 до 15 лет реального лишения свободы со штрафом до полумиллиона рублей. Решать его судьбу предстоит Железнодорожному районному суду Самары.

ИСТОЧНИК KP.RU