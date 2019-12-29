Благотворительный концерт в самарском рок-баре закончился поножовщиной

СЕГОДНЯ 17:26 2019-12-29T17:26:05+03:00

Три человека пострадали, один из них сейчас находится в больнице в тяжелом состоянии

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28 декабря в самарском рок-баре "Подвал" проходил благотворительный концерт, все средства с которого собирались передать в детский дом. Его организаторами выступили самарские байкеры.

Мероприятие омрачилось дракой между мотоциклистами и обычными посетителями бара, во время которой одна из сторон взялась за нож, как сообщает "Территория Самара" в конфликте пострадали трое, в том числе девушка. Двое байкеров получили ножевые ранения, один из пострадавших, мотоциклист Антон "Левша", сейчас в больнице в тяжелом состоянии.

Полиция уже изъяла записи с камер видеонаблюдения, сумели ли они установить личности всех участников конфликта, пока не ясно.

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ИСТОЧНИК KP.RU