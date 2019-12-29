В Тольятти вынесли приговор руководству ЖСК, которое собрало 136 млн рублей, но ничего не построили
В Тольятти вынесли обвинительный приговор Елене и Виталию Евдокимовым. Он занимал пост председателя ЖСК «Татищев-2», она была председателем правления того же кооператива.
По версии следствия, с 2012 по 2015 гг. эти двое собрали более 136 млн рублей с жителей Тольятти, чтобы построить дом на пересечении Нового проезда с улицей Фрунзе в Тольятти. Однако деньги исчезли, а дом так и не построили.
Судебное разбирательство длилось два года, подсудимые своей вины не признали. Прокуратура Центрального района Тольятти запросила им Виталию Евдокимову 7 лет реального лишения свободы, его супруге - 6 лет.
Как сообщил в соцсетях депутат Госдумы Александр Хинштейн, суд в итоге обоих признал виновными и приговорил Елену Евдокимову к 4 годам лишения свободы, а ее мужу, Виталию Евдокимову, дали 6 лет колонии.
У пары остались трое детей, теперь их должны передать под опеку родственников.
ИСТОЧНИК KP.RU