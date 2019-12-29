Студентка из Сызрани вошла в тройку победительниц областного конкурса красоты
Красу Самарской губернии выбирали 25 декабря
КТВ-Луч
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В Самаре недавно состоялся финал конкурса «Краса Самарской губернии-2019», в котором принимали участие девушки со всей области.
Как сообщает "КТВ-Луч", Ольга Ницкевич из Сызрани уступила победу самарчанке, но при этом получила корону первой Вице-мисс. Конкурс проходил для разных возрастов, сызранка стала одной из лучших среди девушек 18-25 лет.
Ольга Ницкевич изучает финансы и кредит в сейчас учится на втором курсе Сызранского филиала СГЭУ., ранее в конкурсах красоты она не участвовала.
ИСТОЧНИК KP.RU