2019-12-29T20:27:03+03:00
Общество

Самарская компания продала в Иркутскую область зараженные семена

Когда сотрудники надзорного ведомства попытались разобраться, что к чему, коммерсанты их проигнорировали
Александра БУДАЕВА
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Суд оштрафовал контору за игнорирование требований надзорных органовСуд оштрафовал контору за игнорирование требований надзорных органовФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Самарская контора попала в эпицентр проверки после того, как продала в Иркутскую область 8 тонн семян суданской травы, которая оказалась заражена опасным вредителем.

- К нам информация поступила от коллег из Иркутской области и Республики Бурятия, - говорят в Россельхознадзоре Самарской области. - Мы провели административное расследование в отношении ООО «Агропроект», которое продало зараженный товар в соседний регион, затребовали у них документы для того, чтобы выяснить, откуда изначально шла поставка. Но предприниматели наши требования проигнорировали и никаких бумаг нам не дали.

После этого в отношении руководства конторы завели административное дело по статье 17.7 "Невыполнение законных требований прокурора, следователя, дознавателя или должностного лица, осуществляющего производство по делу об административном правонарушении"

Недавно его передали в суд, ООО "Агропроект" суд признал виновным и оштрафовал на 50 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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