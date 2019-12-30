Самарский ЦСК ВВС в заключительном матче 2019 года не смог обыграть ХК «Сарыарка»

СЕГОДНЯ 08:42 2019-12-30T08:44:29+03:00

«Летчики» за всю встречу не забили ни одной шайбы

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В воскресенье, 29 декабря, в Караганде прошел заключительный матч ВХЛ — Кубок Шелкового пути 2019 года. Встречались местная «Сарыарка» и самарский ЦСК ВВС. К сожалению, в этой игре «летчикам» не удалось заработать ни одного очка. Они уступили хозяевам ледовой площадки со счетом 3:0.

- Будем верить, что Дед Мороз настоящий и что он исполнит наши желания. Для своих парней - будем загадывать, чтобы этот «вирус», или, как в «Кавказкой пленнице» его называли - «ящур», который издевается над нашей командой, остался в прошедшем 2019 году, и хочу ребятам своим пожелать, чтобы своим отношением к делу и таким самоотверженным трудом привлекли удачу на свою сторону! - заявил на послематчевой конференции главный тренер ХК ЦСК ВВС Александр Соколов.

Первым соперником «летчиков» в новом году станет «Дизель» из Пензы. Как сообщает пресс-служба самарского клуба, встреча пройдет 5 января в Самаре.

ИСТОЧНИК KP.RU