Снегу на Новый год быть: на Самарскую область 31 декабря обрушится метель

СЕГОДНЯ 09:00 2019-12-30T09:01:44+03:00

Не обойдется последний день 2019 года и без сильного ветра

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Синоптики рассказали, будут ли самарцы встречать Новый год со снегом или по-прежнему глаз будет «радовать» только опасный лед. Судя по всему, погода решила смилостивиться и все-таки подарить жителям Самарской области сказку в новогоднюю ночь.

- В нашем регионе в предпраздничный день погода начнет резко меняться: ветер сменит направление на юго-западное и усилится, пойдет снег, а температура воздуха повысится. В новогоднюю ночь жителей Средней Волги ожидает слабо морозная погода, - рассказали в Приволжском УГМС.

В понедельник, 30 декабря, синоптики осадков не прогнозируют. День будет довольно морозным: -10...-15 °C. А вот в ночь на вторник, 31 декабря, местами пойдет небольшой снег. Порывы ветра будут достигать 15-18 м/с. Днем снег в Самарской области только усилится. Возможна метель. Будет дуть юго-западный ветер со скоростью 8-13 м/с. Местами его порывы будут достигать 15-18 м/с. Температура воздуха составит -2...-7 °C.

В новогоднюю ночь ожидается небольшой снег. Ветер тоже немного успокоится и будет дуть со скоростью 6-11 м/с. Днем 1 января также возможен небольшой снег. Температура воздуха составит -1...-6 °C.

ИСТОЧНИК KP.RU