Новый очаг бешенства: в селе Борское домашняя собака подхватила опасное заболевание

СЕГОДНЯ 09:25 2019-12-30T09:26:15+03:00

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В Самарской области появился новый очаг бешенства. Опасный вирус подхватила домашняя собака одного из жителей села Борского.

- При исследовании мазков из головного мозга собаки был обнаружен антиген вируса бешенства. В связи с этим в селе Борское сейчас проводятся все необходимые мероприятия, чтобы не допустить распространения заболевания, - сообщили в управлении Россельхознадзора по Самарской области.

Как отмечают в ведомстве, за 2019 год в регионе были зафиксированы 25 случаев бешенства среди животных. Вирус подхватили несколько домашних собак и кошек, а также корова. Кроме того, пришлось вводить карантины в двух селах, где были обнаружены больные лисы. По словам специалистов, в 100% случаев зараженные бешенством животные в конечном итоге умирают. Избежать смертельного исхода можно с помощью вакцинации.

ИСТОЧНИК KP.RU