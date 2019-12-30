Самарские елки раздробят в щепу и отдадут конно-спортивным клубам

СЕГОДНЯ 09:52 2019-12-30T09:52:51+03:00

С такой инициативой выступил региональный оператор по обращению с ТКО

Изменить размер текста: A A

В Самаре новогодним елкам, которые пока еще украшают дома горожан, подарят вторую жизнь. Регоператор планирует отправлять хвойные деревья на переработку и получать из них щепу.

- С января 2020 года мы начнем вывозить использованные хвойные деревья с контейнерных площадок. Оставлять их нужно возле контейнеров, - рассказали в пресс-службе компании «ЭкоСтройРесурс».

Как отмечает регоператор, щепу используют в качестве корма и подстилки для животных. Также ей находят применение дачники. Полученное от переработки сырье компания планирует передать в самарские конно-спортивные клубы. Также забрать щепу смогут и обычные жители Самары. Раздача начнется с 15 января. Место и график выдачи щепы станет известен позднее.

ИСТОЧНИК KP.RU