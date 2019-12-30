2019-12-30T09:52:51+03:00
Общество

Самарские елки раздробят в щепу и отдадут конно-спортивным клубам

С такой инициативой выступил региональный оператор по обращению с ТКО
Анастасия ФИЛАТОВА
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Получить бесплатно щепу из переработанных елок смогут и обычные горожанеПолучить бесплатно щепу из переработанных елок смогут и обычные горожанеФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Самаре новогодним елкам, которые пока еще украшают дома горожан, подарят вторую жизнь. Регоператор планирует отправлять хвойные деревья на переработку и получать из них щепу.

- С января 2020 года мы начнем вывозить использованные хвойные деревья с контейнерных площадок. Оставлять их нужно возле контейнеров, - рассказали в пресс-службе компании «ЭкоСтройРесурс».

Как отмечает регоператор, щепу используют в качестве корма и подстилки для животных. Также ей находят применение дачники. Полученное от переработки сырье компания планирует передать в самарские конно-спортивные клубы. Также забрать щепу смогут и обычные жители Самары. Раздача начнется с 15 января. Место и график выдачи щепы станет известен позднее.

ИСТОЧНИК KP.RU

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