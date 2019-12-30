Не спускай оливье в унитаз! Самарцев просят ничего не кидать в канализацию
В предпраздничные дни самая частая проблема, с которой в коммунальные службы обращаются россияне, - это засоры канализации. Хозяйки легкой рукой отправляют в раковину или унитаз шкурки картошки, кожуру мандаринов, скорлупу яиц. А ведь место этим вещам - в мусорном ведре.
- А после праздников причиной засоров становятся остатки салатов и елочных украшений. Все это категорически запрещено отправлять в унитаз! На выходе из дома рано или поздно образуется затор и по улице потекут реки зловонной жидкости, - предупреждают в СКС.
Коммунальщики поделились списком того, что точно нельзя сбрасывать в канализацию:
- остатки еды,
- влажные салфетки, прокладки, подгузники,
- любые тряпки и бумагу,
- бытовой мусор,
- презервативы,
- ватные палочки, окурки, спички,
- наполнитель для кошачьего туалета,
- лекарства и жир.
Если подводить итоги, то в унитаз рекомендуется исключительно справлять нужду. А в раковине должна стоять специальная сеточка, задерживающая любые отходы. Их после мытья посуды следует отправить в мусорное ведро. И тогда отдохнуть смогут все: и сантехники, и обычные граждане.
ИСТОЧНИК KP.RU