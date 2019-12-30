Не спускай оливье в унитаз! Самарцев просят ничего не кидать в канализацию

СЕГОДНЯ 10:13 2019-12-30T10:13:27+03:00

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В предпраздничные дни самая частая проблема, с которой в коммунальные службы обращаются россияне, - это засоры канализации. Хозяйки легкой рукой отправляют в раковину или унитаз шкурки картошки, кожуру мандаринов, скорлупу яиц. А ведь место этим вещам - в мусорном ведре.

- А после праздников причиной засоров становятся остатки салатов и елочных украшений. Все это категорически запрещено отправлять в унитаз! На выходе из дома рано или поздно образуется затор и по улице потекут реки зловонной жидкости, - предупреждают в СКС.

Коммунальщики поделились списком того, что точно нельзя сбрасывать в канализацию:

- остатки еды,

- влажные салфетки, прокладки, подгузники,

- любые тряпки и бумагу,

- бытовой мусор,

- презервативы,

- ватные палочки, окурки, спички,

- наполнитель для кошачьего туалета,

- лекарства и жир.

Если подводить итоги, то в унитаз рекомендуется исключительно справлять нужду. А в раковине должна стоять специальная сеточка, задерживающая любые отходы. Их после мытья посуды следует отправить в мусорное ведро. И тогда отдохнуть смогут все: и сантехники, и обычные граждане.

ИСТОЧНИК KP.RU