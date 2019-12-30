Как будет работать почта в Самаре в новогодние праздники 2019-2020

СЕГОДНЯ 10:32 2019-12-30T10:32:52+03:00

31 декабря почтовые отделения в Самаре закроются на час раньше Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

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Стал известен график работы «Почты России» в Самаре в новогодние праздники 2019-2020. За все дни зимних каникул у почтовых отделений будут только три выходных дня.

- Во вторник, 31 декабря, отделения почты будут работать по установленному графику, но с сокращением на 1 час. 1, 2 и 7 января являются выходными днями для почтовых отделений, - сообщили в пресс-службе ФГУП «Почта России».

Что касается остальных праздничных дней — 3, 4, 5, 6 и 8 января, то в них почта будет работать в обычном режиме. Напомним, что доставку пенсий и соцпособий в новом году почтальоны начнут 3 января.

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ИСТОЧНИК KP.RU