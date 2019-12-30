2019-12-30T11:27:15+03:00
Общество

В Самаре лучших стрелков из «Рогатки» наградят билетами на концерт группы «Руки вверх»

Розыгрыш пригласительных пройдет среди посетителей «Олимпийской деревни» возле «Самара Арены»
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: Самарская Олимпийская деревняФото: Самарская Олимпийская деревняФото: vk.com
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Появилась программа развлечений в «Олимпийской деревне» на последней миле до стадиона «Самара Арена» на понедельник, 30 декабря. Каждый день до 8 января она начинает свою работу в 12:00.

- Дед Мороз, Снегурочка и их сказочные помощники будут развлекать маленьких гостей на главной сцене. Они покажут зажигательные музыкальные номера и проведут веселые старты, - рассказали в пресс-службе облправительства.

В 14:00 в «Олимпийской деревне» пройдет забег на собачьих упряжках, в 17:00 начнет работу аттракцион «Рогатка». Все желающие смогут собрать команду и «выстрелить» одним из участников. Те, кто дальше всех отправит своего товарища, смогут получить приз — билеты на концерт группы «Руки вверх». К слову, пригласительные на выступление музыкантов на «Самара Арене» 12 сентября 2020 года можно будет еще выиграть и во время вечернего концерта.

Добавим, что для гостей «Олимпийской деревни» все новогодние праздники будут работать 15 бесплатных спортивно-развлекательных площадок. Также для посетителей установят теплые боксы, где можно будет переодеться и перекусить.

ИСТОЧНИК KP.RU

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